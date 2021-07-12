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Кабмин утвердил правила выплат на детей школьного возраста

Единовременную выплату на школьника можно будет получить с 16 августа

Правительство РФ утвердило правила единовременной выплаты родителям школьников к началу учебного года. Согласно указу президента, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на ребёнка.

Как уточняется 12 июля на официальном сайте кабмина, на единовременную выплату смогут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно.

Пенсионный фонд будет принимать заявления на это пособие с 15 июля по 1 ноября.

Деньги начнут поступать семьям уже с 16 августа.

При этом за аналогичной помощью могут также обратиться люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить они сами либо их законные представители. Пособия не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер соцподдержки.

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