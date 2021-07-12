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Власти Петербурга рассказали, кого обязаны госпитализировать с коронавирусом

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана объяснил, каких пациентов госпитализируют в Петербурге с коронавирусом.

«Мы госпитализируем только пациентов средней и тяжелой степени и крайне тяжелых пациентов. И легкие пациенты госпитализируются только те, у которых есть дополнительные заболевания — в виде сахарного диабета, какие-то хронические заболевания, и это люди старше 65 лет, — рассказал Сарана в эфире канала «Санкт-Петербург» 12 июля. — Старшее поколение мы даже в легкой степени стараемся госпитализировать, чтобы предотвратить быстрое развитие ковид-инфекции и неблагоприятные исходы».

По словам представителя комздрава, в Петербурге сейчас развернуты 11 467 коек, из них свободны 14%. А пик госпитализаций был две недели назад, когда в больницы увозили больше 1 000 человек в сутки. Сейчас эта цифра значительно меньше, отметил Андрей Сарана.

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Комментарии (3)

nalchik11
То есть госпитализируют всех
AleksandrP
"Значительно" - это сколько?
Сказали "а", - говорите "б". Сказали -1000, дайте и цифру, а не "значительно меньше".
Гражданкa
а при невозможности изолировать больного в отдельном помещении?
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