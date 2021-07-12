Власти Петербурга рассказали, кого обязаны госпитализировать с коронавирусом

«Мы госпитализируем только пациентов средней и тяжелой степени и крайне тяжелых пациентов. И легкие пациенты госпитализируются только те, у которых есть дополнительные заболевания — в виде сахарного диабета, какие-то хронические заболевания, и это люди старше 65 лет, — рассказал Сарана в эфире канала «Санкт-Петербург» 12 июля. — Старшее поколение мы даже в легкой степени стараемся госпитализировать, чтобы предотвратить быстрое развитие ковид-инфекции и неблагоприятные исходы».



По словам представителя комздрава, в Петербурге сейчас развернуты 11 467 коек, из них свободны 14%. А пик госпитализаций был две недели назад, когда в больницы увозили больше 1 000 человек в сутки. Сейчас эта цифра значительно меньше, отметил Андрей Сарана.

