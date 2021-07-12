Авиакомпания заплатила почти 170 тысяч рублей двум семьям из Петербурга. «Выбивать» деньги пришлось с помощью судебных приставов

Как сообщили «Фонтанке» 12 июля в городском управлении Федеральной службы судебных приставов, в сентябре 2019-го шесть местных жителей купили авиабилеты из Северной столицы в Ольбию в обе стороны, однако их возвращение оказалось крайне хлопотным.



«Обратный рейс был задержан на 18 часов в связи с проблемой индикатора шасси у самолета. В итоге туристам пришлось вылетать из другого аэропорта в Милане, чтобы добраться до Петербурга. Оплачивать вынужденный перелет из Ольбии до Милана авиакомпания отказалась, пассажирам пришлось за свой счет покупать авиабилеты. В итоге путешественники приземлились в Пулково на девять часов позже», — объяснили в пресс-службе ГУ ФССП.



Туристы направили коллективное обращение на адрес авиакомпании с требованием вернуть часть денег за перелет, а также возместить убытки из-за покупки билетов другого перевозчика. Однако их претензию не удовлетворили.



Между тем Московский районный суд поддержал петербуржцев и присудил взыскать убытки в их пользу. Кроме того, государственный орган велел компенсировать моральный вред гражданам и обязал авиакомпанию заплатить штраф.



Несмотря на то, что перевозчика уведомили о возбуждении исполнительного производства, меры по погашению задолженности предприняты не были. Чтобы ускорить процесс, 11 автомобилям бизнес-класса, принадлежащим компании, вынесли запреты регистрационных действий.



В итоге необходимая сумма поступила на счет районного отдела, ее распределили между взыскателями.

