Российских военнослужащих обязали сдавать анализы на наркотики и посещать психолога

«Военнослужащие обязаны знать и соблюдать требования безопасности военной службы, заботиться о сохранении своего здоровья, в том числе проходить медицинские осмотры, диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию, а также химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту)», — говорится в указе.

Президент Владимир Путин внес в Устав внутренней службы ВС РФ пункт, обязывающий российских военнослужащих по контакту сдавать анализы на наркотики и посещать психолога. Документ 12 июля опубликован на официальном портале правовой информации.

В Устав внутренней службы Вооруженных сил России включили требование обязательной сдачи анализов на наркотики и посещения психолога.

Кроме того, теперь военнослужащий признается выполняющим обязанности военной службы, если участвует в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, а также борьбе с терроризмом за рубежом.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал не допускать к службе в армии тех, кто имел опыт употребления наркотиков и психотропных веществ.