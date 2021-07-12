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Российских военнослужащих обязали сдавать анализы на наркотики и посещать психолога

В Устав внутренней службы Вооруженных сил России включили требование обязательной сдачи анализов на наркотики и посещения психолога.

Президент Владимир Путин внес в Устав внутренней службы ВС РФ пункт, обязывающий российских военнослужащих по контакту сдавать анализы на наркотики и посещать психолога. Документ 12 июля опубликован на официальном портале правовой информации.

«Военнослужащие обязаны знать и соблюдать требования безопасности военной службы, заботиться о сохранении своего здоровья, в том числе проходить медицинские осмотры, диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию, а также химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту)», — говорится в указе.

Кроме того, теперь военнослужащий признается выполняющим обязанности военной службы, если участвует в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, а также борьбе с терроризмом за рубежом.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал не допускать к службе в армии тех, кто имел опыт употребления наркотиков и психотропных веществ.

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Комментарии (11)

266081655
Регулярную исповедь полковому священнику - капеллану....
266081655
Им надо ещё регулярно IQ тест сдавать - демобилизовать всех, у кого он выше 10.....
AlBerkut
Только контрактников, то есть срочникам можно?
Да, и психолог им тоже нафиг не нужен... Хотя... Догадываюсь, что там за психологи будут😎😂😂😂
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