ВТБ предоставит бонусы для родителей, желающих получить «школьные» выплаты на карту банка

Как сообщили в пресс-службе ВТБ 12 июля, для получения бонуса клиенту не потребуется производить дополнительных действий: в течение недели после получения школьной выплаты 1 000 бонусов за каждого ребенка начислятся на бонусный счет родителя. Их можно перевести в рубли (по курсу 1 рубль = 1 бонус) или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности «Мультибонус», а также использовать при покупке авиа- и железнодорожных билетов в мобильном приложении или на сайте программы.



Кроме этого те родители, которые укажут для зачисления «школьных» выплат номер счета карты «Мир» ВТБ, смогут получить бесплатное онкострахование своих детей. Годовая страховка на случай онкологии активируется ответом на SMS банка, которое придет после перечисления государственного пособия, а страховая защита начнет действовать через календарный месяц после активации. Подробности и условия программы можно уточнить на сайте банка.

