Водолазы работали сегодня в одном из прудов парка Победы в Московском районе после сообщения очевидцев о теле в воде.
Как стало известно «Фонтанке» 12 июля, сообщение об утопленнике в пруду поступило в правоохранительные органы Петербурга после полудня. На место выехали сотрудники полиции Московского района, они же вызвали водолазов. Специалисты извлекли из воды мертвого мужчину, который утонул 2 — 4 дня назад. Его личность установлена — это 58-летний житель одного из домов по улице Юрия Гагарина.
Обстоятельства его гибели выясняются.