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В парке Победы в Петербурге в пруду нашли мужчину, который пропал несколько дней назад

Утопленника нашли в одном из прудов в Московском районе Петербурга

Водолазы работали сегодня в одном из прудов парка Победы в Московском районе после сообщения очевидцев о теле в воде.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июля, сообщение об утопленнике в пруду поступило в правоохранительные органы Петербурга после полудня. На место выехали сотрудники полиции Московского района, они же вызвали водолазов. Специалисты извлекли из воды мертвого мужчину, который утонул 2 — 4 дня назад. Его личность установлена — это 58-летний житель одного из домов по улице Юрия Гагарина.

Обстоятельства его гибели выясняются.

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