FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +29
74.47р88.14р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
9
Печать

В квартире на севере Петербурга мужчина с ножом охотился на тигра. Он увидел дикое животное после отъезда жены

Полиция Петербурга проверяла сообщение об охоте петербуржца на тигра в квартире

Около полуночи с 11 на 12 июля в полицию Выборгского района поступила заявка о мужчине с ножом в квартире дома на проспекте Художников.

Как сообщает паблик «Дорожный инспектор», он возомнил себя охотником после того, как «увидел» на потолке тигра. В квартире находились его родственники, которые и вызвали наряд.

По данным «Фонтанки», мужчина нашел «тигра» в квартире после того, как уехала его жена и он основательно отпраздновал это алкоголем.

По предварительной информации, полицейские передали «охотника» специализированной скорой, которая увезла его в психиатрическую клинику.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

SERGEY111
Сосед соседа по даче когда переберет начинает под стол хлебушек крошить - говорит что чертики тоже закусить хотят .
mccaron
Тигр был не вакцинирован
Хауаю
"Дорогая, ты мне всегда снишься в каком-то экзотическом виде" (с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний