В квартире на севере Петербурга мужчина с ножом охотился на тигра. Он увидел дикое животное после отъезда жены

Около полуночи с 11 на 12 июля в полицию Выборгского района поступила заявка о мужчине с ножом в квартире дома на проспекте Художников.



Как сообщает паблик «Дорожный инспектор», он возомнил себя охотником после того, как «увидел» на потолке тигра. В квартире находились его родственники, которые и вызвали наряд.



По данным «Фонтанки», мужчина нашел «тигра» в квартире после того, как уехала его жена и он основательно отпраздновал это алкоголем.



По предварительной информации, полицейские передали «охотника» специализированной скорой, которая увезла его в психиатрическую клинику.

