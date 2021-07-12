Конституционный суд встал на сторону россиянина, которого из-за санкций оштрафовали на 30 млн рублей за попытку перевода денег отцу

Конституционный суд (КС) запретил привлекать граждан к административной ответственности, когда те вынуждены из-за санкций использовать иностранные банки для возвращения денег в Россию. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе суда.



Решение основано на жалобе россиянина Николая Кузнецова. Он в 2014 году обратился в Транскапиталбанк с заявлением о переводе своих средств в долларах на счет отца в Мособлбанке. Перевод происходил через уполномоченный банк США, который заблокировал деньги из-за санкций, введенных в отношении владельцев Мособлбанка. С 2014 года он проходил оздоровление под контролем СМП банка братьев Ротенбергов.



Американский банк отказался переводить деньги в российскую кредитную организацию и перевел их в лондонский Barclays Bank по месту на тот момент постоянного жительства Кузнецова. Оттуда россиянин смог перевести деньги в Сбербанк, но налоговая посчитала валютную операцию незаконной и оштрафовала его на 30,9 млн рублей. По закону валюта должна была поступить в Barclays Bank через счет в уполномоченном российском банке. Суды признали решение налоговой законным, и Кузнецов обратился в КС.



Суд пришел к выводу, что, если законная валютная операция из-за санкций перестала быть разрешенной, этого недостаточно для признания незаконными действий гражданина. «Между тем российским гражданам, попавшим в противоправную ситуацию из-за международных санкций, необходимо оказывать содействие, а не усугублять их сложное правовое положение», — сказано в заявлении КС. Он постановил, что решения по делу заявителя должны быть пересмотрены.

