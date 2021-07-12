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В Петербурге суд запретил два сайта об охоте. Звероловам советовали ловить лис, имитируя писк мыши

Суд в Петербурге ограничил доступ к двум сайтам об охоте

Фрунзенский суд Петербурга запретил два сайта, на которых была размещена информация о незаконных способах охоты на животных. На интернет-ресурсах рекомендовали приманивать лису, имитируя писк мыши.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов 12 июля, законодательство не допускает отлов и отстрел дичи с применением издающих звуки электронных устройств.

«Законодательством установлен запрет на распространение и необходимость ограничения доступа к сведениям, побуждающим граждан к совершению незаконных действий, способствующих массовому истреблению биологических ресурсов», — добавили в пресс-службе.

Установить владельцев сайтов или их законных представителей оказалось невозможным, поэтому в качестве административного ответчика указали управление Роскомнадзора по СЗФО.

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Комментарии (2)

265947515
А если устройство не электронное а механическое? Такое можно использовать? "В качестве административного ответчика указали управление Роскомнадзора по СЗФО" интересно продолжение посмотреть, как они с РКН бодаться будут.
ProstoZloy
"законодательство не допускает отлов и отстрел дичи с применением издающих звуки электронных устройств."
Ну, будем охотничьих мышей в лес брать! ;)
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