В Петербурге суд запретил два сайта об охоте. Звероловам советовали ловить лис, имитируя писк мыши

Фрунзенский суд Петербурга запретил два сайта, на которых была размещена информация о незаконных способах охоты на животных. На интернет-ресурсах рекомендовали приманивать лису, имитируя писк мыши.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов 12 июля, законодательство не допускает отлов и отстрел дичи с применением издающих звуки электронных устройств.



«Законодательством установлен запрет на распространение и необходимость ограничения доступа к сведениям, побуждающим граждан к совершению незаконных действий, способствующих массовому истреблению биологических ресурсов», — добавили в пресс-службе.

