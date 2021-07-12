Сопредседатель партии «Зелёные» привёз документы в ЦИК на Tesla

Сопредседатель партии «Зелёные» — летчик-космонавт и Герой России Сергей Ревин 12 июля приехал в ЦИК на Tesla model X. На самом экологически чистом автомобиле в мире он привез документы для заверения федеральной части списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам на выборы в Государственную думу.



Сотрудники ЦИКа получили в подарок живую ёлочку — как символ экологической партии.



Партия выдвинула 233 кандидата по федеральному списку, по одномандатным округам — 95.



«Федеральная десятка партии представлена «зелёными» лидерами России, ведущими экспертами в области экологии, общественно-политических отношений и социальных коммуникаций. Здесь Герой России, доктор наук и три кандидата наук, победители международных и всероссийских экологических конкурсов, действующие депутаты от «Зелёных», — цитирует пресс-служба «Зелёных» члена президиума партии Александру Кудзагову.

