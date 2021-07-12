Победителем чемпионата Санкт-Петербурга по конкуру — самому зрелищному виду конного спорта — стал действующий участник сборной России Александр Белехов. Он представляет конноспортивный клуб «Вента» и выступал на лошади по кличке Бивальди-06. Об этом «Фонтанке» сообщили 12 июля в пресс-службе Федерации конного спорта Санкт-Петербурга, организовавшей чемпионат.

В рамках состязаний прошёл розыгрыш кубка памяти бывшего президента федерации Александра Воробьева. В малом круге победительницей стала Лидия Юдина на лошади Кампари-04 из конноспортивного клуба Queen’s Hill Stable. Александр Белехов и Виталий Дюндиков стали лучшими в соревнованиях большого круга.



Турнир с призовым фондом 600 тысяч рублей состоялся в конноспортивном клубе «Вента-арена» в деревне Хиврости Всеволожского района Ленобласти. В нём участвовали почти 100 спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Калининграда и Москвы.

