FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +29
74.47р88.14р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
1
Печать

Суд в Петербурге не дал полиции разлучить Ляман с возлюбленным из-за ошибки базы

Московский районный суд вынес решение по административному иску Ляман Магомед кызы Ибрагимовой к районному управлению полиции, которое хотело разлучить её с любимым законным мужем. Подробности 12 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Девушка указала, что является гражданской Азербайджана. В Петербурге она вступила в брак с гражданином РФ. При обращении за разрешением на временное проживание ей рекомендовали выехать и въехать в Россию, однако из-за пандемии новоиспечённая супруга этого сделать не смогла. В феврале 2021 года она узнала о вынесении полицией запрета на въезд. Ляман заявила, что это решение незаконно, так как не учитывает обстоятельства и нарушает право на личную и семейную жизнь гражданина.

Ответчик в обоснование возражений указал, что истец превысила разрешенный срок пребывания в РФ, для увеличения срока не ходатайствовала, доказательства уважительных причин не предоставила. Кроме того, брачный статус в базах полиции не был зафиксирован.

Суд счел несостоятельным возражение о том, что брачный статус не зафиксирован в ведомственной базе, и иск удовлетворил, признав незаконным запрет на въезд для гражданки Азербайджана.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Avs7153
Müharibə deyil, sevgi edin! (Make love, not war!)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний