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Раритетный Passat угнали с парковки СТО под Петербургом

Жителя Петербурга оставили без раритетного «Фольксвагена» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как стало известно «Фонтанке», 11 июля в полицию Всеволожского района поступило объяснение от 61-летнего жителя Сестрорецка. Мужчина рассказал, что в воскресенье около 13:50 обнаружил пропажу вишнёвого Volkswagen Passat 1989 года выпуска, который был припаркован на неохраняемой стоянке СТО в СНТ «Ягодка» во Всеволожском районе 10 апреля. Ущерб он оценил в 40 тысяч рублей.

Автомобиль, со слов мужчины, был куплен в декабре 2020 года за 35 тысяч рублей. Согласно СТС, он принадлежит 29-летнему петербуржцу. Один комплект ключей имеется в наличии, а где второй — неизвестно.

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