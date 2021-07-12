Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии. Актёр остаётся в коме, несмотря на отмену препаратов

Актёра и музыканта Петра Мамонова пока не вывели из медикаментозной комы. Об этом 12 июля сообщила жена артиста.



«Они (медики. — Прим. ред.) отменили все лекарства, но из комы он пока не выходит, делает какие-то неосознанные вещи, например глаза открывает, но всё это неосознанно», — рассказала Ольга Мамонова РИА Новости 12 июля.



Супруга артиста отметила, что он находится на ИВЛ, но ему удается делать и самостоятельные вдохи. Его состояние остаётся стабильно крайне тяжелым.



Мамонов был госпитализирован с коронавирусом 1 июля. Через пять дней его поместили на искусственную вентиляцию легких.

