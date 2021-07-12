Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии. Актёр остаётся в коме, несмотря на отмену препаратов

Актёра и музыканта Петра Мамонова пока не вывели из медикаментозной комы. Об этом 12 июля сообщила жена артиста.
«Они (медики. — Прим. ред.) отменили все лекарства, но из комы он пока не выходит, делает какие-то неосознанные вещи, например глаза открывает, но всё это неосознанно», — рассказала Ольга Мамонова РИА Новости 12 июля.
Супруга артиста отметила, что он находится на ИВЛ, но ему удается делать и самостоятельные вдохи. Его состояние остаётся стабильно крайне тяжелым.
Мамонов был госпитализирован с коронавирусом 1 июля. Через пять дней его поместили на искусственную вентиляцию легких.
Петр Мамонов — вокалист, автор песен и создатель легендарного авангардного рок-коллектива из Москвы «Звуки Му», который сотрудничал в конце 1980-х с Брайаном Ино и активно гастролировал за рубежом. Также Мамонов известен благодаря сольному творчеству, спектаклям, ролям в кино («Остров», «Царь», «Пыль»).