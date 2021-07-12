Ученый расскажет, как сохранить вымирающие виды животных с помощью геномных технологий

Новозеландский попугай какапо похож на сову — только раскраска попугайная. Он и бодрствует ночью. Это единственный нелетающий попугай, но и он на грани исчезновения. 20 июля в лектории «Новой Голландии» бесплатно расскажут о том, как спасти какапо и многих других. 18+

Массовое вымирание — это не только глобальные катастрофы доисторического прошлого. Сейчас, уверяют ученые, мы живем в эпоху шестого массового вымирания. По некоторым оценкам, четверть наземных животных — в группе риска, как и треть морских млекопитающих и больше 40 % амфибий. Главного виновника человек видит в зеркале, но важно понимать сами механизмы вымирания. Причиной могут быть частые близкородственные скрещивания, из-за чего снижается генетическое разнообразие. Или мутация, которая выключает ген, важный для выживания.

Геном (совокупность генетической информации) упомянутого совиного попугая какапо был расшифрован одним из первых в ходе международного проекта «Геном позвоночных». Цель проекта — секвенировать геномы всех 66 тысяч видов известных ныне живущих позвоночных. Павел Добрынин, научный сотрудник центра «Геномное разнообразие» Университета ИТМО, участвовал еще в проекте-предшественнике, «10 тысяч геномов позвоночных».



Подробности Павел расскажет 20 июля на лекции «Применение геномных технологий для сохранения вымирающих видов животных» в «Новой Голландии». Будет прямая трансляция на ютьюб-канале лектория. Начало в 19:30.



Александра Шеромова

