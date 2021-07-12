ЕС продлил антироссийские санкции из-за Украины

Евросоюз продлевает экономические секторальные санкции против России до 31 января 2022 года. Об этом 12 июля сообщает Совет ЕС.
В заявлении подчеркивается, что рестрикции направлены на определенные сектора экономики РФ.
Секторальные санкции в отношении России ввели 31 июля 2014 года из-за ситуации на юго-востоке Украины. Санкции ограничивают доступ ряда российских компаний на рынок капитала ЕС. Кроме того, введено эмбарго на торговлю оружием и поставки в Россию товаров двойного назначения, ограничен доступ россиян к некоторым технологиям в нефтегазовой сфере.