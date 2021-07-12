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ЕС продлил антироссийские санкции из-за Украины

Евросоюз продлевает экономические секторальные санкции против России до 31 января 2022 года. Об этом 12 июля сообщает Совет ЕС.

В заявлении подчеркивается, что рестрикции направлены на определенные сектора экономики РФ.

Секторальные санкции в отношении России ввели 31 июля 2014 года из-за ситуации на юго-востоке Украины. Санкции ограничивают доступ ряда российских компаний на рынок капитала ЕС. Кроме того, введено эмбарго на торговлю оружием и поставки в Россию товаров двойного назначения, ограничен доступ россиян к некоторым технологиям в нефтегазовой сфере.

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Комментарии (13)

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.... ну не знаю.
.... судя по газовому раскладу и ценам сейчас в Европе, достройке СП-2 и запуске южного маршрута снабжения газом + попадание товаров Белоруссии в стоп лист ЕС ..... санкции введены против Украины и ЕС + против портов Прибалтики. )))
ШIШ
Ну , это логично ! Санкции против нефтегазового комплекса , остановка рефинансирования и требование безостановочного вне санкций транзита через воюющую Украину, чтобы ей было на что финансировать войну и убийства ! Мы же за мир , безопасность ! Сугубо ради прав человеков на газ ,! Как же иначе то ? Неопрокидываемая логика !
Piter Russo
Следующая новость - Россия продлила антиеэсовские санкции из за Украины.
Через некоторое время Россия и ЕС продлили санкции Украине.
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