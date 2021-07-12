Италия подводит итоги безудержного веселья после финала. 15 пострадали, трое — после запуска фейерверков

Ночь празднования чемпионства в Италии добавила работы полиции и медикам.
«Это был взрыв радости, но также и безумия», — так события прошедшей ночи описала 12 июля газета Corriere della Sera.
По данным полиции, из тысяч собравшихся для празднования победы squadra azzurra («Синяя эскадра» — неофициальное название сборной Италии. — Прим. ред.) пострадали 15 человек. Трое получили серьезные ранения из-за запуска фейерверков. Так, 30-летний подвыпивший мужчина был ранен в глаз после взрыва ракеты. У 22-летнего болельщика пиротехника взорвалась прямо в руках.
Кроме того, полиция задержала карманников, которые решили воспользоваться массовым скоплением людей.