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Италия подводит итоги безудержного веселья после финала. 15 пострадали, трое — после запуска фейерверков

После празднования победы на Евро-2020 пострадали 15 итальянцев

Ночь празднования чемпионства в Италии добавила работы полиции и медикам.

«Это был взрыв радости, но также и безумия», — так события прошедшей ночи описала 12 июля газета Corriere della Sera.

По данным полиции, из тысяч собравшихся для празднования победы squadra azzurra («Синяя эскадра» — неофициальное название сборной Италии. — Прим. ред.) пострадали 15 человек. Трое получили серьезные ранения из-за запуска фейерверков. Так, 30-летний подвыпивший мужчина был ранен в глаз после взрыва ракеты. У 22-летнего болельщика пиротехника взорвалась прямо в руках.

Кроме того, полиция задержала карманников, которые решили воспользоваться массовым скоплением людей.

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Комментарии (1)

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