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В сквере у Казанского собора дымило. Оказалось, что это спецэффекты, а не пожар

Видео: Рекламным дымом заволокло сквер у Казанского собора в Петербурге

Дымом заволокло утром 12 июля сквер у Казанского собора. Источник находился под кустом.

Корреспондент «Фонтанки» около 9:30 утра стал очевидцем странного задымления у собора на Невском проспекте. На место оперативно приехал наряд МЧС. Однако после общения с людьми, которые стояли толпой у сквера, уехал.

«Фонтанка.ру»

Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, в 9:23 поступило сообщение о том, что напротив дома 16/26 по Малой Конюшенной горит урна. Когда пожарные прибыли на место, то выяснилось, что в указанном месте проходят съемки фильма. С организаторами была проведена беседа.

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Как выяснила «Фонтанка», у собора рекламный ролик снимал мобильный оператор «Билайн».

Как сообщили нашему изданию в компании, действительно, в городе проходят съёмки рекламного ролика «Билайна» о Петербурге и для петербуржцев.

«Все необходимые разрешения от администрации города получены — съёмки согласованы. Использование пиротехнических эффектов при участии профессионалов обусловлено особенностями съёмочного процесса и проводится в полном соответствии с техникой безопасности, в чем и убедились пожарные», — уверили в пресс-службе оператора.

Отметим, что одним из руководителей процесса съемок у Казанского была известная блогерка и писательница Алеся Казанцева. Корреспонденту «Фонтанки» участники создания ролика сообщили, что дальше поедут «дымить» у Медного всадника.

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Комментарии (1)

nalchik11
И что за фильмы под кустом снимают?
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