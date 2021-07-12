Корреспондент «Фонтанки» около 9:30 утра стал очевидцем странного задымления у собора на Невском проспекте. На место оперативно приехал наряд МЧС. Однако после общения с людьми, которые стояли толпой у сквера, уехал.

Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, в 9:23 поступило сообщение о том, что напротив дома 16/26 по Малой Конюшенной горит урна. Когда пожарные прибыли на место, то выяснилось, что в указанном месте проходят съемки фильма. С организаторами была проведена беседа.

Как сообщили нашему изданию в компании, действительно, в городе проходят съёмки рекламного ролика «Билайна» о Петербурге и для петербуржцев.



«Все необходимые разрешения от администрации города получены — съёмки согласованы. Использование пиротехнических эффектов при участии профессионалов обусловлено особенностями съёмочного процесса и проводится в полном соответствии с техникой безопасности, в чем и убедились пожарные», — уверили в пресс-службе оператора.



Отметим, что одним из руководителей процесса съемок у Казанского была известная блогерка и писательница Алеся Казанцева. Корреспонденту «Фонтанки» участники создания ролика сообщили, что дальше поедут «дымить» у Медного всадника.

