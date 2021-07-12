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Вирусолог рассказал, что думают учёные о происхождении коронавируса

Большинство учёных считают, что SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение, но точных данных пока нет. Об этом сообщил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в интервью РИА Новости, опубликованном 12 июля.

«До сих пор есть две основные гипотезы — что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных. Но всё-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение. Поиск исходных вариантов продолжается», — рассказал Нетесов.

По его словам, конспирологи выдумывали множество теорий. Учёные же анализируют вирусный геном и течение пандемии. «Дело в том, что тщательно проанализировать надо саму эпидемию. Как она начиналась. Это первое. Второе — анализируется вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов выделенных от людей. Пока четкой определенности нет — искусственное это или естественное происхождение», — подчеркнул вирусолог.

По его словам, коронавирусов в природе очень много. Они зафиксированы не только у летучих мышей: по «дороге» к человеку промежуточными хозяевами были коровы, енотовидные собаки, пальмовые циветты и, вероятно, другие млекопитающие. Для точного выяснения происхождения могут понадобиться год-два.

«Я думаю, что на это нужны месяцы, а далеко не дни, и может быть, год-два. Просто надо очень многое изучить. Дело в том, что событие, которое произошло, так же, как и возникновение вируса атипичной пневмонии, — очень редкое природное событие, — сказал исследователь. — <…> Для нынешнего коронавируса тоже был найден по крайней мере один четкий предшественник, у которого гомология больше 96 %, но оставшиеся 4 % — это и есть загадка. Над ней сейчас бьются и решают специалисты в самых разных странах. В США вообще идет фундаментальное расследование, связанное с тем, что надо изучить как можно больше коронавирусов, которые обитают в летучих мышах и домашних животных».

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Комментарии (3)

igoruha
Пора уже привыкнуть к тому, что есть не только западные агенты влияния, но так же и китайские агенты. Именно они сейчас пытаются убедить нас в естественном происхождении
LiChaBaTa
Этож надо обозвать диванными экспертами и бабками на базаре уважаемых людей, докторов наук и профессоров. Правды мы, конечно, не узнаем. Но ТАК себя вести специалисту не пристало. Наверно НЕ специалист.
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