Вирусолог рассказал, что думают учёные о происхождении коронавируса

«До сих пор есть две основные гипотезы — что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных. Но всё-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение. Поиск исходных вариантов продолжается», — рассказал Нетесов.

По его словам, конспирологи выдумывали множество теорий. Учёные же анализируют вирусный геном и течение пандемии. «Дело в том, что тщательно проанализировать надо саму эпидемию. Как она начиналась. Это первое. Второе — анализируется вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов выделенных от людей. Пока четкой определенности нет — искусственное это или естественное происхождение», — подчеркнул вирусолог.



По его словам, коронавирусов в природе очень много. Они зафиксированы не только у летучих мышей: по «дороге» к человеку промежуточными хозяевами были коровы, енотовидные собаки, пальмовые циветты и, вероятно, другие млекопитающие. Для точного выяснения происхождения могут понадобиться год-два.

