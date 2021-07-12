В Сестрорецке из залива выловили тело пенсионерки, а в деревне Раздолье после прыжка с тарзанки пропал студент-иностранец

На Ермоловском пляже спасателям пришлось извлекать из воды тело купальщицы.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 июля, сообщение о том, что в воде залива напротив отеля «Скандинавия» увидели тело женщины, поступило в правоохранительные органы Курортного района около половины седьмого вечера накануне. Утонувшую вынесли на берег: оказалось, что это женщина на вид лет 60–65 в купальном костюме. Личность погибшей устанавливается.
Примерно в то же самое время полицию и спасателей вызвали к озеру в деревне Раздолье в Приозерском районе области. Водолазы вытащили из воды тело 31-летнего гражданина Камеруна, который, по словам знакомых, учился на юридическом факультете одного из вузов Петербурга. Он прыгал с берега в озеро Лампушка с тарзанки. Проводится проверка.