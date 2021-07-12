Главного балетмейстера петербургского балета на льду похоронят на Смоленском кладбище

Во вторник, 13 июля, будет похоронен главный балетмейстер Государственного балета на льду Санкт-Петербурга, заслуженный артист России Константин Александрович Рассадин.



Как сообщили «Фонтанке» в администрации балета 12 июля, артист умер в четверг на 84-м году жизни. Завтра в 13:30 начнётся отпевание в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище, в 14:00 — погребение.



Константин Рассадин родился 27 октября 1937 года в Ленинграде. Он окончил Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой, где его преподавателями были Фея Балабина и Роберт Гербек. Затем служил в Мариинском (бывшем Кировском) театре. Там он сразу зарекомендовал себя как исполнитель характерных танцев: полонезов, мазурок, цыганских, венгерских, испанских. Славу принесли ему роли в балетах Леонида Якобсона, который специально для него поставил миниатюры «Подхалим» и «Полишинель». После окончания артистической карьеры Константин Рассадин стал главным балетмейстером Балета на льду Санкт-Петербурга, где ставил шедевры русской классики.