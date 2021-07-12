Необычное ДТП произошло утром 12 июля на въезде в Южно-Сахалинск — на объездной дороге, являющейся частью федеральной трассы. Местные жители поспешили туда за фотосессиями.
Как сообщает Sakhalin.info, на улице Фархутдинова с трала упал танк: по-видимому, он бы плохо закреплён. По предварительным данным, никто не пострадал.
Очевидцы рассказывают, что танк чуть не придавил ехавший мимо легковой автомобиль.
Сахалинская «Комсомолка» пишет, что при повороте тягача прицеп с техникой наклонился, и танк опрокинулся, перевернувшись на башню. Пока озадаченный водитель грузовика дожидается помощи, сахалинцы снимают последствия ДТП на фото и видео.