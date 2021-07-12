12 июля около 2:30 на Красносельском шоссе на путепроводе над железной дорогой между Горелово и Красным Селом разбился мотоциклист. «Мотосолидарность» пишет, что его увезли в больницу. Очевидцы же утверждают, что это была женщина и она погибла. «Скорость пилотирования была такова, что труп от мотоцикла находился на расстоянии около 200 метров», — отмечают в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». Характер повреждений, по словам очевидцев, указывает на то, что человек погиб. «Примерно в 2:30 авария произошла, как раз в этот момент [я] ехала по встречной полосе, когда он врезался, — рассказывает Анастасия. — Я только не поняла в зеркало, столкновение было с отбойником или авто. Но, судя по тому, что я видела, это был зацеплен отбойник».
11 июня около 22:40 на дороге 41К-108 под Вырицей, у поворота на массив Красницы, столкнулись автомобиль и мотоцикл. «Предположительно, водитель авто, двигавшегося от Вырицы, при совершении левого поворота не предоставил преимущества в движении мотоциклу, двигавшемуся во встречном направлении. В результате ДТП мотоциклист погиб», — сообщает «Мотосолидарность ДТП».
Два мотоциклиста сошлись с автомобилями Hyundai воскресным вечером на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, а также на Беговой рядом с парком 300-летия Петербурга. Мотоциклисты были госпитализированы, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На Колтушском шоссе мотоциклист столкнулся с лосем. Человек не пострадал, передаёт «Мотосолидарность ДТП».