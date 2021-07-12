12 июля около 2:30 на Красносельском шоссе на путепроводе над железной дорогой между Горелово и Красным Селом разбился мотоциклист. «Мотосолидарность» пишет, что его увезли в больницу. Очевидцы же утверждают, что это была женщина и она погибла. «Скорость пилотирования была такова, что труп от мотоцикла находился на расстоянии около 200 метров», — отмечают в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». Характер повреждений, по словам очевидцев, указывает на то, что человек погиб. «Примерно в 2:30 авария произошла, как раз в этот момент [я] ехала по встречной полосе, когда он врезался, — рассказывает Анастасия. — Я только не поняла в зеркало, столкновение было с отбойником или авто. Но, судя по тому, что я видела, это был зацеплен отбойник».

