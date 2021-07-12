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Сборная Италии стала самой грубой командой Евро-2020

Сборная Италии, ставшая чемпионом Европы, оказалась самой результативной, самой бьющей и самой грубой командой турнира, передаёт 12 июля РИА Новости.

По данным итоговой статистики Евро-2020, итальянцы (наряду с испанцами) забили больше всех — 13 голов. Восемь голов было забито правой ногой, четыре — левой, головой — ноль, ещё один — автогол. Италия нанесла больше всего ударов по воротам соперников — 128. На втором месте Испания — 111.

За сборной Италии числится 93 фола, на втором месте Дания — 75. На итальянцах и испанцах футболисты нарушали правила больше других (по 100 фолов).

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