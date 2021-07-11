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На Парнасе тушили микроавтобус. Он сгорел дотла

Припаркованный возле жилых домов микровтобус сгорел на Парнасе. О происшествии вечером 11 июля сообщил читатель «Фонтанки», приславший фото пожара.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
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В группе «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что возгорание автотранспорта произошло у дома 45к2 по Заречной. Также очевидцы опубликовали фото и видео сгоревшей машины.

В комментариях пользователи благодарят местных жителей, которые отгоняли чужие машины, и удивляются тому, что спасателям всё же удалось проехать сквозь ряды кучно припаркованных автомобилей непосредственно к очагу пожара.

В ГУ МЧС по Петербургу позже уточнили, что информация о пожаре на парковке поступила в 21:16. В микроавтобусе марки Mercedes полностью уничтожены огнём все сгораемые части. В 22:09 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

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