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Новак Джокович выиграл Уимблдон в шестой раз в карьере

Джокович сравнялся с Федерером и Надалем по количеству побед на турнирах Большого шлема

Сербский теннисист Новак Джокович победил итальянца Маттео Берреттини в финале Уимблдонского турнира в Лондоне. Встреча, состоявшаяся вечером 11 июля, завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 6:3 в пользу Джоковича. Соперники провели на корте 3 часа 24 минуты.

Джокович в настоящий момент занимает первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Берреттини располагается на девятой позиции. Для него финал Уимблдона стал первым из турниров Большого шлема.

Что касается Джоковича, то это его уже шестая победа на Уимблдоне. В общей сложности он побеждал на турнирах Большого шлема 20 раз и сравнялся по этому показателю со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

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Комментарии (1)

Diderot
Чахлый финал. Шаповалов с клоуном-сербом и то лучше смотрелся в 1/2.
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