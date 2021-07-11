Новак Джокович выиграл Уимблдон в шестой раз в карьере

Сербский теннисист Новак Джокович победил итальянца Маттео Берреттини в финале Уимблдонского турнира в Лондоне. Встреча, состоявшаяся вечером 11 июля, завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 6:3 в пользу Джоковича. Соперники провели на корте 3 часа 24 минуты.



Джокович в настоящий момент занимает первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Берреттини располагается на девятой позиции. Для него финал Уимблдона стал первым из турниров Большого шлема.



Что касается Джоковича, то это его уже шестая победа на Уимблдоне. В общей сложности он побеждал на турнирах Большого шлема 20 раз и сравнялся по этому показателю со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

