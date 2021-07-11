Жители Мурино обнаружили в одном из водоёмов масштабную скульптуру в виде красного коня. Необычный арт-объект разместили близ камышей. Его фотографии 11 июля публикуют пользователи соцсетей и городские сообщества.

Судя по публикациям в Instagram, автор изваяния — стрит-арт-художник net_streetart. В своих «историях» он советует посмотреть на коня как можно быстрее, пока его не сломали.





Некоторые из пользователей социальных сетей нашли сходство скульптуры со знаменитой картиной Кузьмы Петрова-Водкина. «Осталось оседлать, и будет «Купание красного коня»», — написал, в частности, telehope.



Сам художник опубликовал карту с маршрутом к коню и попросил всё же не пытаться оседлать скульптуру.

