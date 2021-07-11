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Электричкам по курортному направлению противопоказали скорость. В пути их задерживает жара

Три электропоезда в сторону Петербурга задерживаются в пути. Внутри пассажиры стонут от жары.

О задержке электричек со стороны Сестрорецка в Петербург пишут очевидцы в соцсетях. «Стояли 20 минут в духоте на разъезде в Сестрорецке, стоят также электрички на встречном направлении», — делятся пользователи.

В ОЖД «Фонтанке» подтвердили задержку трёх электричек, самая большая — 12 минут. Причиной же назвали жару. Из-за высокой температуры электропоезда не должны двигаться быстрее 50 километров в час. В компании также отметили, что ограничение касается только Сестрорецкого направления, это связано с особенностями путей.

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Комментарии (1)

Василий Марущак
пущай менты прошвырнуться по вагонам, наличие масок у пассажиров проверят, и сразу стонать перестанут.
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