О задержке электричек со стороны Сестрорецка в Петербург пишут очевидцы в соцсетях. «Стояли 20 минут в духоте на разъезде в Сестрорецке, стоят также электрички на встречном направлении», — делятся пользователи.
В ОЖД «Фонтанке» подтвердили задержку трёх электричек, самая большая — 12 минут. Причиной же назвали жару. Из-за высокой температуры электропоезда не должны двигаться быстрее 50 километров в час. В компании также отметили, что ограничение касается только Сестрорецкого направления, это связано с особенностями путей.
Электричкам по курортному направлению противопоказали скорость. В пути их задерживает жара
Три электропоезда в сторону Петербурга задерживаются в пути. Внутри пассажиры стонут от жары.
О задержке электричек со стороны Сестрорецка в Петербург пишут очевидцы в соцсетях. «Стояли 20 минут в духоте на разъезде в Сестрорецке, стоят также электрички на встречном направлении», — делятся пользователи.