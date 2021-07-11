В реке Каме нашли затонувшее судно XVII-XIX веков

В Пермском крае в реке Каме найдено затонувшее старинное судно, которое предварительно датируется XVII-XIX веками. Об этом со ссылкой на начальника Камской археологической экспедиции Пермского госуниверситета Григория Головчанского 11 июля сообщает РИА Новости.
По словам учёного, парусно-гребное судно было обнаружено на глубине более 20 метров в реке Каме близ села Хохловка. Его размеры — примерно 25 метров в длину и пять в ширину. При этом определить степень сохранности объекта исследователи пока не могут, однако планируют повторные погружения осенью, чтобы точнее определить состояние судна и решить вопрос о его музеефикации.
«Пока объект изучался преимущественно с помощью оборудования. На данном этапе можно сказать, что судно использовалось для транспортировки грузов. Приблизительно его можно датировать XVII–XIX веками. Делать более точные выводы пока рано. Мы находимся в начале исследования... Вопрос, поднимать ли судно из воды, пока не решен: непонятно, возможно ли осуществить это технически. Нужно учитывать сохранность судна», — рассказал Головчанский.
Археолог также уточнил, что исторический объект обнаружили сотрудники Уральского центра подводных исследований и Камской археологической экспедиции Пермского государственного научно-исследовательского университета. Это произошло в рамках программы по обследованию акватории Пермского края для постановки на учёт объектов культурного наследия, находящихся под водой.