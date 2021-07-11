«Издевались, кидали хабарики, облили водой». Жители Петергофа ищут шайку подростков, которые терроризируют местных пенсионеров

«Фонтанка» 11 июля связалась с пострадавшей пенсионеркой. Нина Дмитриевна рассказала корреспонденту, что с компанией детей, на вид которым лет по 12, сталкивается не впервые. Отчего-то им приглянулся именно этот дом, уже несколько месяцев периодически они приходят, справляют нужду в лифте, курят, поджигают кнопки. Нина Дмитриевна утверждает, что в доме знает всех и эти дети точно «чужие». Пенсионерка регулярно их гоняет, угрожая вызвать полицию. «Один раз они мне сказали, что положат под мою дверь что-то и подожгут», — вспоминает петербурженка.



Накануне они в очередной раз пытались пройти в дом, но Нина Дмитриевна дала отпор. Заводила, «самый толстый», приложил рубль к домофону, утверждая, что у него есть ключ и он в этой парадной живет. Молодежь на этот раз «полицейской угрозе» не поверила и в приподнятом настроении всячески пожилую женщину оскорбляла. Кто-то кинул в пенсионерку хабарик, под руку другому попалась канистра с водой, поставленная у скамейки для полива цветов. «Я успела отскочить, но немножко все равно промокла», — рассказала Нина Дмитриевна и добавила, что чувствует себя хорошо.



«Наверное, эти дети из неполных семей и родители ими не занимаются. Я зла не держу, но что из них вырастет?» — задается вопросом пенсионерка. Страдает от них не только она, но и остальные пожилые жители дома. Некоторые, утверждает петербурженка, откровенно их боятся.



«Совсем крыша поехала от тиктоков», — прокомментировали пост пользователи соцсетей. Полицию Нина Дмитриевна вызывать не стала.

