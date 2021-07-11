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«Издевались, кидали хабарики, облили водой». Жители Петергофа ищут шайку подростков, которые терроризируют местных пенсионеров

Дети напали на пенсионерку на Чебышевской улице в Петергофе

Пожилая жительница Петродворцового района Петербурга в одиночку гоняет подростков, которые мусорят и портят имущество в доме на Чебышевской улице в Петергофе. Во время последней встречи в нее полетели окурки и много нецензурных слов.

Призыв откликнуться очевидцев нападения подростков на пенсионерку накануне был опубликован в группе «Жители Петергофа» во «ВКонтакте». Примерно в восемь часов вечера около 2 корпуса дома 10 по Чебышевской улице ее окружили порядка 16 человек. «Снимали на камеру, издевались, крыли матом. Из канистры поливали водой», — утверждается в посте. Разогнала детей проходившая мимо женщина с ребенком.

«Фонтанка» 11 июля связалась с пострадавшей пенсионеркой. Нина Дмитриевна рассказала корреспонденту, что с компанией детей, на вид которым лет по 12, сталкивается не впервые. Отчего-то им приглянулся именно этот дом, уже несколько месяцев периодически они приходят, справляют нужду в лифте, курят, поджигают кнопки. Нина Дмитриевна утверждает, что в доме знает всех и эти дети точно «чужие». Пенсионерка регулярно их гоняет, угрожая вызвать полицию. «Один раз они мне сказали, что положат под мою дверь что-то и подожгут», — вспоминает петербурженка.


Накануне они в очередной раз пытались пройти в дом, но Нина Дмитриевна дала отпор. Заводила, «самый толстый», приложил рубль к домофону, утверждая, что у него есть ключ и он в этой парадной живет. Молодежь на этот раз «полицейской угрозе» не поверила и в приподнятом настроении всячески пожилую женщину оскорбляла. Кто-то кинул в пенсионерку хабарик, под руку другому попалась канистра с водой, поставленная у скамейки для полива цветов. «Я успела отскочить, но немножко все равно промокла», — рассказала Нина Дмитриевна и добавила, что чувствует себя хорошо.

«Наверное, эти дети из неполных семей и родители ими не занимаются. Я зла не держу, но что из них вырастет?» — задается вопросом пенсионерка. Страдает от них не только она, но и остальные пожилые жители дома. Некоторые, утверждает петербурженка, откровенно их боятся.

«Совсем крыша поехала от тиктоков», — прокомментировали пост пользователи соцсетей. Полицию Нина Дмитриевна вызывать не стала.

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Комментарии (20)

PapaKarlo
Эту шайку и искать не надо... Они не скрываются. Буквально вчера шел магазин вечером 21.00 и наблюдал у дома 10 тусовку малолеток 12-13 лет. Явные малолетки, но агрессивные. Пополам девочки/мальчики. Орали беспричинно во все горло. Заводилами, похоже, у них девочки. Основной шум от них исходил. Конечно, они все живут где-то рядом. Точно, не приезжие или пришлые. Полиция что может с ними сделать? А ничего, по причине малолетства.
ivan5_5e4d10fe646f6
Ничего зато в сирии порядок.
Skazochny
бабка неверно начала и сразу, надо было, что юные бандеровцы приходят, ругают Путина, славят Навального, и тогда она бы пришла в изумление от количества полицаев у нее дома.
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