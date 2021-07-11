Видео драки опубликовано в соцсетях 11 июля. На записи видно двух «разгоряченных» мужчин, которые с исступлением бьют кондуктора. Кадры сопровождаются большим количеством нецензурной лексики и детским плачем со словами «да успокойтесь!».
Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе «Пассажиравтотранса», конфликт разгорелся накануне в автобусе 172 маршрута, когда он ехал по Парашютной улице. Пассажир путешествовал с детьми, кондуктор усомнился, что их возраст дает право бесплатного проезда. На место вызвали полицию и медиков. Кондуктора доставили в медучреждение, но от госпитализации в итоге он отказался.