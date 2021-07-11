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Пытался душить и бил в корпус. Кондуктора автобуса на севере Петербурга пришлось везти к врачам из-за профессионального вопроса

Кондуктора в автобусе на Парашютной улице избил пассажир

Ожесточенную драку между пассажиром и кондуктором автобуса в Приморском районе Петербурга засняли очевидцы. Сотрудника «Пассажиравтотранса» пришлось везти в больницу.

Видео драки опубликовано в соцсетях 11 июля. На записи видно двух «разгоряченных» мужчин, которые с исступлением бьют кондуктора. Кадры сопровождаются большим количеством нецензурной лексики и детским плачем со словами «да успокойтесь!».

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе «Пассажиравтотранса», конфликт разгорелся накануне в автобусе 172 маршрута, когда он ехал по Парашютной улице. Пассажир путешествовал с детьми, кондуктор усомнился, что их возраст дает право бесплатного проезда. На место вызвали полицию и медиков. Кондуктора доставили в медучреждение, но от госпитализации в итоге он отказался.

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Комментарии (18)

fonbaronn
Детей настругал,а мозгов не нажил. Теперь за хулиганку привлекут. И знаете смешно на таких смотреть когда сидят на допросе и сикают в штаны. Типа я не я, я очень хороший а вот остальные нехорошие. Такие строят из себя что-то,а когда замаячит впереди зона сразу вся гниль и шакалья натура вылезает.
266147780
Правильно сделали что отлупили , у него сто пудов заклин был от жары в автобусе без кондея.
AndrewBarsik
Если бы одну сотую той агрессии, которую граждане обрушивают друг на друга по пустякам, направить на тех, кто действительно создаёт им проблемы, то эти проблемы разрешились бы очень быстро.
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