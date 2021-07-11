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Двойное самоубийство под Петербургом стало уголовным делом. «Ромео и Джульетту» опознали

Причинением смерти по неосторожности назвал Следственный комитет двойное самоубийство молодых людей в Колпинском районе. Перед прогулкой в лес девушка отпросилась у мамы.

К 11 июля удалось опознать личности обоих молодых людей, чьи тела после суицида были найдены накануне рядом с поселком Понтонный. Как ранее писала «Фонтанка», 15-летняя девушка — уроженка Узбекистана. Она вместе с матерью и сестрой проживала в деревне Кисельня. Из дома школьница ушла днем 9 июля, взяв у матери 100 рублей. Девушка в соцсетях зарегистрирована под именем матери, судя по странице, она увлекается компьютерными играми.

Вторым погибшим оказался 20-летний приезжий из Таджикистана, который жил на проспекте Просвещения. Под своим именем в соцсетях молодой человек не зарегистрирован. По данным «Фонтанки», пару связывали романтические отношения.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. С места происшествия изъята капроновая веревка.

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Комментарии (5)

ivan5_5e4d10fe646f6
А могли космонавтами или физиками стать.
Grabber_5e4cdeaf8ac87
Мдааа, рамео с джульеттами уже не торт, хотя какая страна такие и рамео с джульеттами ... :-)
Okmita
Не поняла, почему "по неосторожности", если суицид? Случайно покончили с собой?
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