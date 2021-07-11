Двойное самоубийство под Петербургом стало уголовным делом. «Ромео и Джульетту» опознали

К 11 июля удалось опознать личности обоих молодых людей, чьи тела после суицида были найдены накануне рядом с поселком Понтонный. Как ранее писала «Фонтанка», 15-летняя девушка — уроженка Узбекистана. Она вместе с матерью и сестрой проживала в деревне Кисельня. Из дома школьница ушла днем 9 июля, взяв у матери 100 рублей. Девушка в соцсетях зарегистрирована под именем матери, судя по странице, она увлекается компьютерными играми.



Вторым погибшим оказался 20-летний приезжий из Таджикистана, который жил на проспекте Просвещения. Под своим именем в соцсетях молодой человек не зарегистрирован. По данным «Фонтанки», пару связывали романтические отношения.



Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. С места происшествия изъята капроновая веревка.

