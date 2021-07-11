Житель Волхова рассказал о ночном нападении неизвестного с топором. В качестве доказательств — разрубленные сухожилия

Полицейские устанавливают обстоятельства получения травм жителем Волховского района Ленобласти, которому не повезло встретить ночью на улице неизвестного с топором.
Как сообщает 11 июля областной портал 47news, около трёх часов ночи в волховскую больницу обратился 31-летний местный житель с рубленной раной руки. У него был диагностирован открытый перелом с повреждением сухожилий. Сам пострадавший рассказал врачам, что шёл в гости по улице Авиационной в Волхове, когда на него вдруг неожиданно напал незнакомец с топором.
Мужчине сделали операцию. После того как он придет в себя, с ним будут беседовать правоохранители.