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Житель Волхова рассказал о ночном нападении неизвестного с топором. В качестве доказательств — разрубленные сухожилия

Ночью в Волхове неизвестный напал с топором на местного жителя

Полицейские устанавливают обстоятельства получения травм жителем Волховского района Ленобласти, которому не повезло встретить ночью на улице неизвестного с топором.

Как сообщает 11 июля областной портал 47news, около трёх часов ночи в волховскую больницу обратился 31-летний местный житель с рубленной раной руки. У него был диагностирован открытый перелом с повреждением сухожилий. Сам пострадавший рассказал врачам, что шёл в гости по улице Авиационной в Волхове, когда на него вдруг неожиданно напал незнакомец с топором.

Мужчине сделали операцию. После того как он придет в себя, с ним будут беседовать правоохранители.

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Комментарии (1)

XBgeneral
Область до города не дотягивает, даже расчленить толком не могут.
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