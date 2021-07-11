Высокогорный пункт вакцинации открыли у подножия Эльбруса. Сделать прививку там могут жители и туристы

В Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса развернули самый высокогорный пункт вакцинации. Сделать прививку там могут не только жители республики, но и туристы.
Как сообщили 11 июля на официальной странице администрации Эльбрусского муниципального района в Instagram, кабинет расположили на высоте 2300 метров. Он заработал для большей эффективности кампании по массовой иммунизации населения от COVID-19.
«В связи с пандемией и быстрым распространением новой коронавирусной инфекции, необходимость открыть пункт вакцинации на данной территории Эльбрусского района была важной задачей. Цель — обеспечить безопасность здоровья не только жителям района, но и гостям нашей республики», — гласит запись в социальной сети.
Гора Эльбрус высотой 5 642 метра — высочайшая вершина в Европе. Место популярно среди альпинистов и любителей лыжного спорта. Пункт вакцинации развернули возле станции канатной дороги.