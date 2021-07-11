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Высокогорный пункт вакцинации открыли у подножия Эльбруса. Сделать прививку там могут жители и туристы

У Эльбруса заработал прививочный кабинет на высоте 2300 метров

В Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса развернули самый высокогорный пункт вакцинации. Сделать прививку там могут не только жители республики, но и туристы.

Как сообщили 11 июля на официальной странице администрации Эльбрусского муниципального района в Instagram, кабинет расположили на высоте 2300 метров. Он заработал для большей эффективности кампании по массовой иммунизации населения от COVID-19.

«В связи с пандемией и быстрым распространением новой коронавирусной инфекции, необходимость открыть пункт вакцинации на данной территории Эльбрусского района была важной задачей. Цель — обеспечить безопасность здоровья не только жителям района, но и гостям нашей республики», — гласит запись в социальной сети.


Гора Эльбрус высотой 5 642 метра — высочайшая вершина в Европе. Место популярно среди альпинистов и любителей лыжного спорта. Пункт вакцинации развернули возле станции канатной дороги.

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Комментарии (9)

Daster
Поехать надо непременно
VVM1962
Пора уже открывать пункты в ритуальных конторах. Самое главное, пациенты противиться не будут и как статистика улучшиться.
kuk-vasyusha
Чем фееричнее бред, тем больше им проникнутся)))
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