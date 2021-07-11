Водолазы за сутки искали четверых петербуржцев. Из канала не выплыла женщина, в Озерках утонули двое, а в Ленобласти — ребенок

В поисках прохлады субботним днем в Петербурге и области утонули четыре человека. Во всех случаях пришлось привлекать водолазов.



Очередная трагедия, как стало известно «Фонтанке» 11 июля, произошла на Суздальских озерах в Выборгском районе Петербурга. Картина почти что традиционная: мужчина средних лет выпил лишнего, нырнул и не всплыл. Из уже привычного ряда выбивается только время — купаться мужчина пошел в 7 утра. На берегу остались его вещи, родственникам позвонил прохожий с телефона купальщика. Водолазы обследовали дно, но 35-летнего петербуржца не нашли.



Из того же Верхнего Суздальского озера к 4 часам дня накануне достали соседа утреннего купальщика — оба жили на проспекте Авиаконструкторов. 32-летнего мужчину нашли почти сразу, но «откачивать» его уже было поздно.



Жительницу Сестрорецка нашли у Литейного моста в Водосливном канале, который соединяет озеро Разлив и Финский залив. Купаться она пошла около десяти утра, что послужило причиной утопления 45-летней женщины неизвестно.



Печальную статистику детской смертности, как сообщалось накануне, пополнил 10-летний мальчик. 11 июля стали известны подробности. Всей семьей, с родителями и сестрой, они приехали отдыхать на Большое Симагинское озеро. Сопровождали их еще три семьи, все с детьми. Купаться пошли четверо взрослых и шесть мальчишек с девчонками. 10-летний хвастался маме — как он научился задерживать дыхание под водой. Успехи сына были оценены, но женщина вынуждена была отвлечься на младшую дочь. Спустя пару минут она хватилась старшего. Оббегали все — туалеты, парковку, кусты, пытались своими силами обследовать дно. Спустя примерно пять часов тело мальчика нашли водолазы. В месте, где он утонул, уровень воды едва доставал ребенку до груди.



Общая статистика утоплений в регионе пока не называлась. Известно, что только в Неве с начала сезона погибли больше 20 человек.

