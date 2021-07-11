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Водолазы за сутки искали четверых петербуржцев. Из канала не выплыла женщина, в Озерках утонули двое, а в Ленобласти — ребенок

Статистика утоплений за субботу пополнилась четырьмя новыми случаями

В поисках прохлады субботним днем в Петербурге и области утонули четыре человека. Во всех случаях пришлось привлекать водолазов.

Очередная трагедия, как стало известно «Фонтанке» 11 июля, произошла на Суздальских озерах в Выборгском районе Петербурга. Картина почти что традиционная: мужчина средних лет выпил лишнего, нырнул и не всплыл. Из уже привычного ряда выбивается только время — купаться мужчина пошел в 7 утра. На берегу остались его вещи, родственникам позвонил прохожий с телефона купальщика. Водолазы обследовали дно, но 35-летнего петербуржца не нашли.

Из того же Верхнего Суздальского озера к 4 часам дня накануне достали соседа утреннего купальщика — оба жили на проспекте Авиаконструкторов. 32-летнего мужчину нашли почти сразу, но «откачивать» его уже было поздно.

Жительницу Сестрорецка нашли у Литейного моста в Водосливном канале, который соединяет озеро Разлив и Финский залив. Купаться она пошла около десяти утра, что послужило причиной утопления 45-летней женщины неизвестно.

Печальную статистику детской смертности, как сообщалось накануне, пополнил 10-летний мальчик. 11 июля стали известны подробности. Всей семьей, с родителями и сестрой, они приехали отдыхать на Большое Симагинское озеро. Сопровождали их еще три семьи, все с детьми. Купаться пошли четверо взрослых и шесть мальчишек с девчонками. 10-летний хвастался маме — как он научился задерживать дыхание под водой. Успехи сына были оценены, но женщина вынуждена была отвлечься на младшую дочь. Спустя пару минут она хватилась старшего. Оббегали все — туалеты, парковку, кусты, пытались своими силами обследовать дно. Спустя примерно пять часов тело мальчика нашли водолазы. В месте, где он утонул, уровень воды едва доставал ребенку до груди.

Общая статистика утоплений в регионе пока не называлась. Известно, что только в Неве с начала сезона погибли больше 20 человек.

Жара не покидает Северную столицу и горожанам ничего не остается, кроме как искать прохлады в водоемах. Вода в заливе прогрелась уже до 24 градусов. По заключению Роспотребнадзора, подходящих для купания мест в черте города, а это и весь Курортный район, нет.

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Комментарии (2)

266151710
Соболезную родственникам и близким погибших.
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Печально, что эти вещи проходят как-то абсолютно буднично. Утонул ребёнок в озере, а вокруг все как ни в чем не бывало отдыхают, купаются и так далее...
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