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На севере Петербурга ночью горела квартира. В пожаре погиб человек

Один человек погиб при пожаре на Замшиной улице в Петербурге

В одной из квартир в Калининском районе города ночью вспыхнуло пламя. В результате инцидента погиб человек.

Как сообщили «Фонтанке» 11 июля в городском управлении МЧС, информация о пожаре поступила в 02:12. В однокомнатной квартире в доме № 31 на Замшиной улице выгорели комната и балкон на общей площади 17 «квадратов».

Спустя полчаса пожарные ликвидировали возгорание. В результате происшествия погиб один человек, его пол и возраст в настоящий момент устанавливаются.

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Комментарии (1)

261054411
Что за неучи в редакции ? ! Нет в Питере замшиной улицы!!! Есть улица Замшина !
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