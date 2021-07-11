Как сообщили «Фонтанке» 11 июля в городском управлении МЧС, информация о пожаре поступила в 02:12. В однокомнатной квартире в доме № 31 на Замшиной улице выгорели комната и балкон на общей площади 17 «квадратов».
Спустя полчаса пожарные ликвидировали возгорание. В результате происшествия погиб один человек, его пол и возраст в настоящий момент устанавливаются.
На севере Петербурга ночью горела квартира. В пожаре погиб человек
Один человек погиб при пожаре на Замшиной улице в Петербурге
В одной из квартир в Калининском районе города ночью вспыхнуло пламя. В результате инцидента погиб человек.
Как сообщили «Фонтанке» 11 июля в городском управлении МЧС, информация о пожаре поступила в 02:12. В однокомнатной квартире в доме № 31 на Замшиной улице выгорели комната и балкон на общей площади 17 «квадратов».