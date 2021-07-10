Трагедия в Колпино. В лесу нашли тела современных Ромео и Джульетты

Страшную находку сделали днем 10 июля жители поселка Усть-Ижора в Колпинском районе Петербурга. В лесу они наткнулись на тела двух подростков.



Как стало известно «Фонтанке», сообщение о погибших поступило в правоохранительные органы около шести вечера. Жители поселка гуляли в лесу неподалеку от остановки «Железнодорожный переезд», когда нашли самоубийц.

По предварительной информации, погибшие выходцы из Средней Азии. На данный момент установлена личность лишь девушки- ей было 15 лет. Мальчик на вид того же возраста. Предположительно, перед трагедией девушка стала женщиной.