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Трагедия в Колпино. В лесу нашли тела современных Ромео и Джульетты

В лесу под Петербургом совершили двойное самоубийство подростки

Страшную находку сделали днем 10 июля жители поселка Усть-Ижора в Колпинском районе Петербурга. В лесу они наткнулись на тела двух подростков.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о погибших поступило в правоохранительные органы около шести вечера. Жители поселка гуляли в лесу неподалеку от остановки «Железнодорожный переезд», когда нашли самоубийц.

По предварительной информации, погибшие выходцы из Средней Азии. На данный момент установлена личность лишь девушки- ей было 15 лет. Мальчик на вид того же возраста. Предположительно, перед трагедией девушка стала женщиной.

Прибывшие на место сотрудники СК и полиции изъяли веревку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, приведшие к непоправимой трагедии.

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Комментарии (1)

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