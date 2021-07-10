В Грозном застрелили мужчину, который напал с ножом на полицейских

В Грозном мужчина напал с ножом на полицейских на стационарном посту 10 июля. Ответным огнем из табельного оружия он был ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ по Чечне.

"В целях пресечения преступных действий нападавшего полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и госпитализирован в больницу, где скончался от полученных ранений", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции при этом не пострадали.

Установлено, что на сотрудников напал житель Грозного 1993 года рождения. Следствие возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.