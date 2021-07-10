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«Пандемия все расставила на свои места». Главврач Коммунарки Проценко обратился к выпускникам

Всероссийский студенческий выпускной 10 июля прошел в онлайн-формате. Дипломы о высшем образовании получили около 900 тысяч человек.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко обратился к выпускникам медицинских вузов, призвав их сделать свой вклад в развитие системы здравоохранения.

«Выпускники-медики — дерзайте, двигайтесь вперед, развивайтесь в профессии. Вам очень повезло, перед всем медицинским сообществом сейчас стоит новый вызов — пандемия все расставила на свои места. И я уверен, что, когда вы придете в больницы и поликлиники, система здравоохранения в нашей стране будем меняться вашими силами», — подчеркнул он.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева отметила, что у выпускников сегодня есть все для того, чтобы приносить пользу своей стране.

«В качестве пожелания: нельзя себя никогда ограничивать, сдерживать. Надо ставить перед собой амбициозные задачи, которые вы можете сегодня представить. И тогда в вашей жизни появятся те самые наставники, которые помогут и подскажут следующий шаг», — сказала она.

По предложению президента России Владимира Путина на XX съезде «Единой России» Денис Проценко и Елена Шмелева были включены в первую пятерку списка партии.

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Комментарии (5)

AndrewBarsik
Интересно, что он имел ввиду, предлагая выпускникам-медикам "дерзать"? Может быть речь шла о том, что рецепты они могут выписывать размашистым дерзновенным почерком.
Агроном аэродрома
№4 в партийном списке Партии Единая Россия слово молвил!! :))
тов
"Не сдерживайте себя"?

Если речи официозных партийных деятелей типа этого понимать ровно наоборот, то начинает появляться смысл.

Эпидемия не объявлена, чрезвычайное положение не объявлено, тесты за счет граждан.

На войну такие предложат автомат за свои покупать. Предложат кредит.
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