«Пандемия все расставила на свои места». Главврач Коммунарки Проценко обратился к выпускникам

«Выпускники-медики — дерзайте, двигайтесь вперед, развивайтесь в профессии. Вам очень повезло, перед всем медицинским сообществом сейчас стоит новый вызов — пандемия все расставила на свои места. И я уверен, что, когда вы придете в больницы и поликлиники, система здравоохранения в нашей стране будем меняться вашими силами», — подчеркнул он.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко обратился к выпускникам медицинских вузов, призвав их сделать свой вклад в развитие системы здравоохранения.

Всероссийский студенческий выпускной 10 июля прошел в онлайн-формате. Дипломы о высшем образовании получили около 900 тысяч человек.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева отметила, что у выпускников сегодня есть все для того, чтобы приносить пользу своей стране.

«В качестве пожелания: нельзя себя никогда ограничивать, сдерживать. Надо ставить перед собой амбициозные задачи, которые вы можете сегодня представить. И тогда в вашей жизни появятся те самые наставники, которые помогут и подскажут следующий шаг», — сказала она.

По предложению президента России Владимира Путина на XX съезде «Единой России» Денис Проценко и Елена Шмелева были включены в первую пятерку списка партии.