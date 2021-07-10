Жители Петербурга обнаружили на улице Пятилеток разноцветного попугая. Птица прибилась к компании голубей и вместе с ними искала на земле семена и упавшие с деревьев ягоды.



Как сообщили в группе «Признавашки ДТП и ЧП» 10 июля, пернатый пользуется популярностью среди городских крылатых и «мутит с голубихой».