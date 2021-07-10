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На улицах Петербурга увидели необычную птичью пару. Разноцветный попугай «замутил» с серенькой голубкой

Жители Петербурга обнаружили на улице Пятилеток разноцветного попугая. Птица прибилась к компании голубей и вместе с ними искала на земле семена и упавшие с деревьев ягоды.

Как сообщили в группе «Признавашки ДТП и ЧП» 10 июля, пернатый пользуется популярностью среди городских крылатых и «мутит с голубихой».

Очевидец предположил, что тропическая птица принадлежит жительнице дома на улице Тельмана. В конце прошлой недели горожанка просила о помощи в поисках похожего попугая-птенца. В качестве особых примет она указала «яркий красный окрас, белые пятна на щечках и звонкий голос».

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Комментарии (6)

266150420
У нас не голубой волнистый, а наглеющий красный птенец, но попугайчик... и мы не теряем надежды и терпения вернуть его домой.. очень надеемся на помощь и советы
AlBerkut
К понаехам добавились поналёты? 🤔😂😂😂😂
Zet
Это розелла. Родина - юг Австралии. Зимой ему кисло придётся...
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