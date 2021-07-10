Жители Петербурга обнаружили на улице Пятилеток разноцветного попугая. Птица прибилась к компании голубей и вместе с ними искала на земле семена и упавшие с деревьев ягоды.
Как сообщили в группе «Признавашки ДТП и ЧП» 10 июля, пернатый пользуется популярностью среди городских крылатых и «мутит с голубихой».
Очевидец предположил, что тропическая птица принадлежит жительнице дома на улице Тельмана. В конце прошлой недели горожанка просила о помощи в поисках похожего попугая-птенца. В качестве особых примет она указала «яркий красный окрас, белые пятна на щечках и звонкий голос».