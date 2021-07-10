Сумеречная зона. В Челябинске лесной пожар уничтожил десятки домов, жители пытаются остановить огонь березовыми ветками

Лесной пожар в Челябинской области, потушенный было МЧС, разгорелся с новой силой из-за штормового ветра. Репортаж из эпицентра бедствия 10 июля опубликовало издание 74.ru.

9 июля огонь от лесных пожаров в области распространился на два населенных пункта — Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. За медицинской помощью обратились 18 человек, один житель поселка Джабык отказался покидать дом и погиб. Были эвакуированы 179 человек, 128 из которых — дети. Как передает корреспондент 74.ru, эвакуация вызывает у местных жителей спорные чувства: страшно оставаться в поселке, на который надвигается фронт огня, а дышать с каждым часом всё сложнее. Но оставлять свое хозяйство на пожарных и сотрудников МЧС для многих еще страшнее. По мнению некоторых, лучше бы они остались и тушили пожар березовыми ветками.

Около деревни Еленинки, которая оказалась в подкове огня, местные жители рассказали, что просили обеспечить их водой или снабдить ранцами, как у МЧС. Пожарной авиации, по их словам, они тоже не дождались. Хотя, по официальной информации, над очагами пожаров под Джабыком и поселком Запасное воду сбрасывали вертолет Ми-8 и специальный самолет Бе-200, а утром следующего дня к ним присоединился Ил-76. Жалобы на бездействующих, по мнению жителей, пожарных достаются журналистам и представителям службы губернаторского протокола. «Кажется, дойдет до рукопашной, но в этот момент из-за леса поднимается дымный горб со стороны Новокаолинового, и жители мгновенно, как солдаты по тревоге, разбегаются по машинам и мчатся спасать дома всё теми же веточками березы», — рассказывает корреспондент. Версии о причинах пожара расходятся: одни считают, что виновата засуха и сильные ветра, другие настаивают, что десятки очагов не могли появиться сразу случайно. Впрочем, версия массированного поджога, по данным издания, всерьез не рассматривается.