Петербурженка заперла своих кошек на раскалённом балконе без еды и воды. Так ей велела вселенная

В Петербурге на балконе одной из многоэтажек заметили хвостатую пленницу в клетке. Пушистая просидела под палящим солнцем пять суток.



Как сообщили 10 июля в группе «Кошкиспас» в соцсети «ВКонтакте», про забытое животное рассказала жительница дома на Гражданском проспекте. Прибывшие спасатели выяснили, что хозяйка оставила кошку специально, чтобы не раздражала криками. По словам женщины, избавиться от питомицы ей «сказала Вселенная».

Из квартиры добровольцам показалась еще одна кошка, которой повезло чуть больше: вызволять из клетки на балконе ее не пришлось. Предвидя скорую смерть животных, волонтеры предложили гражданке забрать их и, получив расписку, отвезли питомцев в поликлинику.