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Петербурженка заперла своих кошек на раскалённом балконе без еды и воды. Так ей велела вселенная

На Гражданском проспекте хозяйка почти неделю морила кошек жаждой и голодом

В Петербурге на балконе одной из многоэтажек заметили хвостатую пленницу в клетке. Пушистая просидела под палящим солнцем пять суток.

Как сообщили 10 июля в группе «Кошкиспас» в соцсети «ВКонтакте», про забытое животное рассказала жительница дома на Гражданском проспекте. Прибывшие спасатели выяснили, что хозяйка оставила кошку специально, чтобы не раздражала криками. По словам женщины, избавиться от питомицы ей «сказала Вселенная».

Из квартиры добровольцам показалась еще одна кошка, которой повезло чуть больше: вызволять из клетки на балконе ее не пришлось. Предвидя скорую смерть животных, волонтеры предложили гражданке забрать их и, получив расписку, отвезли питомцев в поликлинику.

Ветеринары установили примерный возраст кошек: одной из них — 11–12 лет, другой — около 5–6. Обе ласковые и очень худые. Сейчас им ищут новых хозяев или временную передержку.

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Комментарии (8)

ivan5_5e4d10fe646f6
Когда уже будет налог и страхование как в норм стране? Сразу половина собачников растает
hal9000
Проблема в том что очень часто многие хозяева очеловечивают своих питомцев..например котов женщины сравнивают с мужиками..а кошек мужики с женщинами..таже песня достается и собакам ..Эта мадам наверно кошку сравнивала со своей соседкой или какой другой теткой..мол так же орет..и в лице кошки мстила той соседке..короч съехавшая кукушка..проблема не с кошкой а с хозяйкой..
Однажды мне один дурак встретился когда я парковал машину а она грязная была после поездки..а он мне -как к машине относишься так и к людям..ну че за придурок?!..у народа реально шифер едет в нашей стране..
djkey
за жестокое обращение не хотят спросить?
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