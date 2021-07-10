Полиции пришлось стрелять по колесам «Смарта», водитель которого не хотел останавливаться. Он был пьян.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 10 июля, около двух часов ночи у дома 32 на проспекте Большевиков наряд ДПС Невского района предпринял попытку остановить каршеринговый автомобиль «Смарт». Однако водитель иномарки не только не остановился, но и попытался скрыться от полицейских. Началась погоня, в ходе которой, как уверяют в главке, водитель каршеринга, постоянно увеличивая скорость движения, неоднократно нарушал правила дорожного движения.

