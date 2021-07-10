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В Петербурге полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя каршеринга

Полиции пришлось стрелять по колесам «Смарта», водитель которого не хотел останавливаться. Он был пьян.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 10 июля, около двух часов ночи у дома 32 на проспекте Большевиков наряд ДПС Невского района предпринял попытку остановить каршеринговый автомобиль «Смарт». Однако водитель иномарки не только не остановился, но и попытался скрыться от полицейских. Началась погоня, в ходе которой, как уверяют в главке, водитель каршеринга, постоянно увеличивая скорость движения, неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Тогда сотрудники ДПС сделали предупредительный выстрел и несколько по колесам транспортного средства.

видео с сайта vk.com, пользователь «Дорожный инспектор»

После этого иномарка была остановлена, а водитель задержан. За рулем каршеринга оказался 23-летний мужчина. Как показала экспертиза, он был в состоянии алкогольного опьянения.

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Мужчина доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен ряд административных протоколов.

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Комментарии (5)

Банин
а они создали аварийную ситуации прострелив колеса, нет разве?
lenten
Зачем рожу-то каждый раз прятать?
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