В Южной Корее создали унитаз, который платит за фекалии

Азиатский учёный разработал унитаз, который конвертирует экскременты в виртуальные деньги, их можно обменять на еду или книги.



Устройство преобразует фекалии в метан. Его используют в качестве источника энергии, например для газовой плиты или водонагревательного котла. Об изобретении пишет The Straits Times. Его создатель — профессор южнокорейского университета Чо Джэ Веону.

В устройстве установлен специальный вакуум, он забирает экскременты без применения воды и отправляет их в подземный резервуар. После этого за дело берутся микроорганизмы, которые превращают отходы в полезный углеводород.