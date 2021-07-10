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В Южной Корее создали унитаз, который платит за фекалии

Азиатский учёный разработал унитаз, который конвертирует экскременты в виртуальные деньги, их можно обменять на еду или книги.

Устройство преобразует фекалии в метан. Его используют в качестве источника энергии, например для газовой плиты или водонагревательного котла. Об изобретении пишет The Straits Times. Его создатель — профессор южнокорейского университета Чо Джэ Веону.

В устройстве установлен специальный вакуум, он забирает экскременты без применения воды и отправляет их в подземный резервуар. После этого за дело берутся микроорганизмы, которые превращают отходы в полезный углеводород.

«Фекалии могут быть ценным источником энергии, их также можно использовать в качестве органического удобрения. Я ввел эту ценность в экологический оборот», — отметил профессор.

Чтобы стимулировать интерес студентов, Чо Джэ Веону разработал виртуальную валюту — Ggool, что с корейского языка переводится как «мёд». Каждый учащийся, который пользуется «чудо-техникой», ежедневно получает 10 монет.

В кампусе деньги можно обменять на различные товары: от кофе до лапши быстрого приготовления, фруктов или книг.

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Комментарии (17)

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Удивили. Журналистам фонтанки за подобное платят уже постоянно.
Dimus
"Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично" (Войнович, "Москва-2042")
тов
Фонтан, перестань принимать на работу школьников.

Эта тема интересна только дебилам.
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