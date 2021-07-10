Уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка предложила разработать меры поддержки профессиональных волонтёров

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова 10 июля предложила разработать меры поддержки волонтеров-профессионалов.
Например, учитывать волонтерскую деятельность при приеме на работу.
«Для волонтеров-добровольцев, которые занимаются этой деятельностью постоянно, это должно иметь «добрые последствия» в профессиональной деятельности. Очень важно, например, при приеме на госслужбу, при решении каких-то кадровых вопросов учитывать волонтерский опыт. По данным Минэкономразвития, за семь лет выросло на 13% число добровольцев. И само понимание волонтерской деятельности претерпело эволюцию», — отметила Кузнецова во время посещения единого волонтерского штаба в Благовещенске.