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В Якутии пилот отказался брать на борт девочку, которая летела на срочную операцию, из-за «перегруза»

В Якутии девочке с открытым переломом пришлось сутки добираться до больницы из-за отказа пилота взять ее на борт

Пилот компании «Полярные авиалинии» отказался брать на борт 8-летнюю девочку, которая летела на срочную операцию в Якутск. Как сообщает 10 июля издание «Подъем», он заявил, что будет перегруз.

На минувшей неделе девочка из села Томтор получила открытый перелом руки на детской площадке. Местные врачи выдали направление в Якутск. Как раз в тот день был еженедельный рейс в столицу республики, но билетов на самолёт не было. Командир экипажа отказался брать девочку.

В итоге ей пришлось сутки добираться до Якутска на автомобиле. «Эта дорога была мучением. Ехали в жутких условиях, была жара под 30 градусов, пыль, тряска. При этом ребёнок испытывал сильную боль, несмотря на обезболивающие», — цитирует издание мать девочки.

В пресс-службе правительства Якутии сообщили, что перевозчик проводит служебное расследование.

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Комментарии (2)

LaPetit
Уважаемый редактор!(с)
" 8-летню девочку"
266063705
Ну а что, он высадить кого-то должен был, кто билет заранее купил? А авиация МЧС не для таких случаев?
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