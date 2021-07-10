В Якутии пилот отказался брать на борт девочку, которая летела на срочную операцию, из-за «перегруза»

Пилот компании «Полярные авиалинии» отказался брать на борт 8-летнюю девочку, которая летела на срочную операцию в Якутск. Как сообщает 10 июля издание «Подъем», он заявил, что будет перегруз.



На минувшей неделе девочка из села Томтор получила открытый перелом руки на детской площадке. Местные врачи выдали направление в Якутск. Как раз в тот день был еженедельный рейс в столицу республики, но билетов на самолёт не было. Командир экипажа отказался брать девочку.

В итоге ей пришлось сутки добираться до Якутска на автомобиле. «Эта дорога была мучением. Ехали в жутких условиях, была жара под 30 градусов, пыль, тряска. При этом ребёнок испытывал сильную боль, несмотря на обезболивающие», — цитирует издание мать девочки.