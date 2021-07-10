Астрофизики проведут к радиотелескопам обсерватории «Светлое»

Впечатляющие радиотелескопы на площадке Института прикладной астрономии РАН в Ленобласти видны издалека. Но подойти к ним вплотную — нечастая возможность. 16 июля она представится: привезут и все покажут.

Радиотелескопы института наблюдают квазары — самые далекие объекты во Вселенной. Они такие яркие, что на астрономических фото кажутся довольно близкими звездами, хотя до звезд может быть несколько световых лет, а до квазаров — миллиарды. Институт занимается именно «прикладной» астрономией: результатами наблюдений за квазарами мы пользуемся в быту всякий раз, когда ориентируемся по ГЛОНАССу. Известно: чем дальше ориентир — тем он кажется неподвижнее, стабильнее. Когда-то путеводной звездой была Полярная, и этого хватало. Сейчас мы пользуемся ориентирами, дальше которых ничего нет, объект на окраине Вселенной обеспечивает нам точность координат до 1 см, и это не предел.

В декабре в «Светлом» заработал новый радиотелескоп РТ-13. На самом деле он — «брат» двух других, точно таких же телескопов — они работают на других площадках института, в Карачаево-Черкесии и в Бурятии. Так что когда на экскурсии увидите, как телескоп будет разворачиваться, знайте, что то же самое проделали его «братья» в тысячах километров отсюда.



Научный тур 16 июля стартует из Петербурга в 9:00, вся экскурсия займет часов шесть-семь. Подробности по тел. 328-30-12 и uvs.office@mail.ru



6+

Александра Шеромова

