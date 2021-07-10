Природный пожар в Челябинской области имел характер огненного шторма. Об этом 10 июля сообщил на оперативном совещании заместитель главы МЧС Илья Денисов.



«В связи с тем, что мы видели по ряду населенных пунктов, пожар принимал характер огненного шторма, когда несколько очагов пожара объединяются в один и температура горения достигает свыше 700 градусов», — цитирует его ТАСС.

По словам главы ГУ МЧС по региону Юрия Буренко, в минуту скорость распространения огня составила 150 метров.

Как сообщил на совещании губернатор региона Алексей Текслер, в результате чрезвычайной ситуации погиб один человек. По его словам, в Джабыке нашли тело жителя 1943 года рождения. Всего в настоящий момент известно о 18 пострадавших в результате природного пожара.