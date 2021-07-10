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Гражданин Китая, уехавший из Петербурга в пандемию коронавируса, заявил об угоне «Мерседеса»

Синий «Мерседес» G-класса пропал с Васильевского острова. Об угоне заявил сбежавший от коронавируса китаец.

Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, в полицию Петербурга 28-летний иностранец обратился накануне. Он проживал на Новосмоленской набережной с 2018 года по январь 2020-го и там же парковал свою машину.

Вернувшись недавно в Северную столицу, «Мерседеса» на месте он не нашел.

Гражданин Китая оценил ущерб от угона в 2,3 млн рублей.

У полиции есть предположения о том, кто может быть к этому причастен. В начале июня 2021 года уголовный розыск задержал 26-летнего нижегородца за угон «Кадиллака». Предположительно именно он стал новым «владельцем» и синего «Мерседеса».

Проводится проверка.

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