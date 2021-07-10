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Петербуржец убил товарища и запер его тело в квартире. Скрыть преступление помешали соседи

В Петербурге задержали мужчину, запершего тело убитого друга в квартире

Жара помогла раскрыть убийство в Парголово.

Как стало известно «Фонтанке» 10 июля, накануне около восьми часов вечера в полицию Выборгского района поступило сообщение от жильцов дома по улице 1 Мая. Они сообщали, что из одной из квартир доносится трупный запах.

Когда на место прибыл наряд полиции и МЧС, к квартире подъехал и 57-летний хозяин. Он уверял, что якобы не имеет представления об источнике запаха.

Когда квартиру вскрыли, то нашли там тело мужчины на вид лет сорока. Он скончался несколько дней назад от пяти колото-резаных ран.

Хозяина квартиры доставили в полицию. Там с ним пообщались сотрудники уголовного розыска. Им, по предварительной информации, удалось найти доказательства того, что к убийству мужчины имеет отношение хозяин квартиры.

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